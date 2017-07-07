Еще один малолетний тольяттинец попал под машину во дворе дома

Даже во дворе дома дети не могут чувствовать себя в безопасности, вновь ребенок попал под колеса автомобиля:

6 июля в 17:30 32-летний водитель Лада-217030 двигался по жилой зоне со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. 70 лет Октября. В районе дома №68 по ул. 70 лет Октября он допустил наезд на 5–летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. Ребенок госпитализирован с перелом левой голени. Пострадавший находился на прогулке в сопровождении своего отца.

Согласно ПДД в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части, не создавая, однако, необоснованных помех движущимся транспортным средствам. Здесь пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать предельную осторожность и не рекомендуется ехать со скоростью более чем 20 км/час.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно призывают родителей обратить внимание детей и СВОЕ ВНИМАНИЕ на обманчивость и опасность улиц с редким движением транспорта в жилых зонах. Они не менее опасны, чем оживленные улицы.