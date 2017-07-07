Впервые в России охрану объектов связи на стадионах Кубка Конфедераций доверили электронной системе

Впервые в истории спортивных мероприятий охраной объектов связи на стадионах, где проводились матчи Кубка Конфедераций занимались устройства «умный дом». В четырех городах Чемпионата (Сочи, Казань, Москва и Санкт-Петербург) серверные помещения, а также базовые станции находились под круглосуточным наблюдением электронных стражей от Life Control.

Для охраны объектов были задействованы 53 комплекта оборудования, в числе которых датчики движения, видеокамеры и датчики открытия дверей. Информация аккумулировалась Центром умного дома Life Control и передавалась в data-центр системы. В случае нештатной ситуации система оповещала оперативного дежурного ЕЦУС (Единый Центр Управления Сетью) «МегаФона».

«Во время проведения Олимпийских Игр в Сочи мы несколько раз столкнулись с актами вандализма в отношении нашего оборудования. Для того, чтобы такие ситуации не повторялись, мы задействовали устройства от Life Control. Благодаря этой системе, мы круглосуточную получали информацию с наших объектов, в том числе аудио и видео в HD-качестве, что особенно пригодилось во время монтажа оборудования», - отмечает Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона».

В рамках контракта по обеспечению объектов Чемпионата услугами связи «МегаФон» обеспечил строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где проводились спортивные мероприятия. В частности, компания обеспечила радиопокрытие ключевых объектов к мероприятию; развернула магистральные DWDM-каналы с резервированием для ТВ-вещания; подключила к интернету стадионы, гостиницы, тренировочные площадки, места продажи билетов, стойки FIFA в аэропортах и на транспортных станциях; организовала выделенные L2 каналы и полносвязные VPN-сети; подключила услуги аналоговой и цифровой телефонии, а также организовала ISDN-телефонию, которая позволила спортивным комментаторам проводить репортажи.

Система Life Control появилась на российском рынке в конце 2016 года. Это первая экосистема умных вещей, созданная мобильным оператором в сотрудничестве к разработчиками из США, Италии и Китая.

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