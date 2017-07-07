Завтра во всех районах города пройдут праздничные мероприятия

8 июля тольяттинцы вместе со всей страной будут отмечать Всероссийский день семьи, любви и верности. Во всей районах города пройдут праздничные мероприятия, сообщает городская администрация.

В 9:00 на площади перед Дворцом бракосочетания в Автозаводском районе (ул. Революционная, 25) состоится торжественное открытие венчального храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских. В 13:00 начнется праздничная программа. Гостей ждут свадебные обряды, вальс от молодоженов и русские народные песни от коллективов ДКИТ. Творческими номерами тольяттинцев порадуют коллективы МАУ ДКИТ. Перед публикой выступит дуэт вокальной студии «Феерия», Народный хор русской песни, а также дуэт студии «Виконт».

В парке Центрального района праздник отметят с 17:00 до 18:00. Для горожан организуют конкурсы и выступления творческих коллективов КДЦ «Буревестник».

В парке Комсомольского района с 18:00 до 19:00 пройдет программа «Жизнь прожить – не поле перейти» с играми и концертом от коллективов ДЦ «Русич».
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 07.07.2017 11:34 [208] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus