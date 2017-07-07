В ДТП с 4 автомобилями пострадал несовершеннолетний тольяттинец

Стали известны подробности аварии, произошедшей вечером 6 июля на Ленинском проспекте.

Как сообщили в ГИБДД Тольятти, в 21:00 44-летняя женщина, управляя «Пежо 308», двигалась по Ленинскому проспекту и в районе дома №35а нарушила правила расположения транспортного средства, допустив наезд на три автомобиля. Пострадали припаркованные у правого края проезжей части «Ниссан Кашкай», Лада-217280 и «Опель Астра». В момент ДТП водителей в данных транспортных средствах не было.

В результате аварии водитель и 17-летний пассажир автомобиля «Пежо» получили ушибы грудной клетки.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.07.2017 12:04 [154] (0)
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