«Автоград-Водоканал» через суд взыскивает с АВТОВАЗа свыше 650 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области принял в производство заявление ООО "Автоград-Водоканал" (АВК) о взыскании с ПАО "АВТОВАЗ" 482,5 млн руб., пишет "КоммерсантЪ". В материалах суда не уточняются причины возникновения долга, но поясняется, что из указанной суммы 311,4 млн руб. — основной долг, 171,97 млн руб. — пени.

Примечательно, что ООО "Авто­град-Водоканал" было создано в ноябре 2011 г. самим АВТОВАЗом. АВК обеспечивает водоснабжением население и юрлиц Автозаводского района Тольятти, в том числе и АВТОВАЗ. Уставный капитал общества, согласно "Спарк-Интерфакс", составляет 1,26 млрд рублей. С 2013 г. ООО перешло в собственность государственной корпорации "Ростех". Как пояснял в интервью "Ъ" в 2012 г. гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, необходимость передачи "Автоград-Водоканала" госкорпорации была вызвана планами по созданию совместного предприятия с альянсом Renault-Nissan для покупки контрольного пакета акций АВТОВАЗа. "Дело в том, что компания ("Автоград-Водоканал". — "Ъ") владеет лицензией на осуществление деятельности в области очистки воды. В российском законодательстве есть ограничения на иностранное участие в таких объектах стратегического назначения. Необходимо было учесть и позицию ФАС, так как "Автоград-Водоканал" — это социально значимый стратегический актив. Таким образом, его наличие на балансе АВТОВАЗа усложняло участие альянса Renault-Nissan в СП", — пояснял Чемезов. В настоящее время СП госкорпорации "Ростех" и альянса Renault-Nissan принадлежит 64,6 % АВТОВАЗа.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ООО "Автоград-Водоканал", компания оказывает АВТОВАЗу услуги по водоснабжению и водоотведению. 2015 г. ООО завершило (более поздних отчетов не опубликовано) с чистой прибылью в 115,3 млн рублей. АВТОВАЗ же в последние годы терпит убытки. Но согласно отчету по МСФО, по итогам первого квартала 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года АВТОВАЗ сократил чистый убыток втрое, до 2,81 млрд рублей. Выручка при этом увеличилась на 19,7 %, до 45,98 млрд рублей. Операционный убыток составил 1 млрд рублей. По данным АВТОВАЗа, этот показатель улучшился на 84 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Заявление ООО "Авто­град-Водоканал" о взыскании 482,5 млн руб. — уже второй иск общества к АВТОВАЗу за этот год. Так, в конце марта АВК обратился в арбитраж с заявлением о взыскании с АВТОВАЗа 174,6 млн руб., из которых 108,7 млн — основной долг, 65,99 млн — пени. Решение по иску суд пока не принял. Причины возникновения долга в материалах дела также не уточняются.

Прояснить ситуацию у участников спора не удалось. В пресс-службе АВТОВАЗа изданию заявили, что компания "не комментирует судебные процессы". В АВК на запрос "Ъ" вчера не ответили.

По мнению руководителя регионального центра "ЖКХ-Контроль" Виктора Часовских, скорее всего, спор возник из-за неоплаты АВТОВАЗом поставленных ему коммунальных услуг. Часовских предположил, что, вероятно, АВТОВАЗ сейчас просто не имеет финансовой возможности оплатить оказанные услуги. "Я не думаю, что причиной спора мог стать конфликт относительно стоимости услуг. Ведь существует договор, который обычно заключается между юрлицами на год — в нем прописаны четкие цифры по стоимости кубометра воды. Так что тут вопросов быть не может", — рассуждает Часовских.