Тольяттинцы подают заявки для работы в общественных советах

Напомним, в Тольятти утвержден реестр общественных советов микрорайонов. Всего их 85: 39 в Автозаводском, 27 в Центральном и 19 в Комсомольском районах. Каждый микрорайон включает в себя от двух до семи тысяч жителей.

Советы микрорайонов призваны стать связующим звеном между жителями и городской властью. Жители, которые войдут в ОСМ, смогут напрямую взаимодействовать с администрацией города и другими ведомственными структурами для решения волнующих тольяттинцев вопросов.

Подать заявку для работы в общественных советах можно до 20 июля, сообщили в городской администрации. Процедура простая и доступная каждому - достаточно заполнить анкету и отнести ее в один из пунктов приема.

Помимо основных личных данных, в документе следует указать ваши пожелания по предстоящей работе. А именно - в решении каких социально-значимых вопросов вы бы хотели участвовать, какое количество жителей могли бы организовать, с какими общественными объединениями готовы вести совместную деятельность. Документ должен быть заполнен разборчиво и подписан лично заявителем.

Пункты приема анкет оборудуются специальными урнами. Там же вы сможете найти готовые бланки анкет для заполнения.

Подробный список ОСМ здесь.