Гражданское достоинство снова в цене

По статистике Верховного суда, ежегодно в России рассматривается порядка пяти тысяч дел о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В российских судах стала неожиданно востребованной статья 152 Гражданского кодекса РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Бизнесмены Алишер Усманов и Сергей Михайлов недавно воспользовались ей в деле против ФБК, рэпер Децл выдвинул сразу четыре иска о защите чести к своему коллеге по музыкальному цеху рэперу Басте, а бывший председатель Совета директоров «ТольяттиАзота» Сергей Махлай – к телепрограмме«Человек и закон».

Насколько эффективно работает сегодня механизм защиты от клеветы в публичном пространстве?

Проблема крайне неоднозначна и достойна самого пристального внимания, считает первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, он и сам как общественный деятель попадал в фокус внимания отдельных СМИ, убедившись лично, что как минимум в ряде регионов право на ответ, данное гражданину Законом о СМИ, работает некорректно. Это превращает ситуацию либо в отписки со стороны редакции, либо в настоящую информационную войну, когда в ответ на просьбу успокоиться и проверить факты СМИ лишь наращивает давление на объект «троллинга», пытаясь вывести его из себя.

«Это совершенно нетерпимая ситуация, равно как и те последствия, которые могут наступить для редакции, в случае если мне все-таки через год или два удастся, потратив кучу времени, доказать, что они были не правы и получить компенсацию в размере не более 5 000 рублей. Время, потраченное на суды, дороже», - говорит Александр Малькевич.

Между тем, по статистике Верховного суда, ежегодно в России рассматривается порядка пяти тысяч дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причем широкая известность или высокое служебное положение участников конфликта вовсе не означают автоматической победы в суде. Приведем лишь два примера.

Когда в 2009 году находившиеся на пике популярности братья-футболисты Алексей и Василий Березуцкие подали в суд на программу «Человек и закон», уличившую их в неблаговидном поведении, суд принял сторону ответчика. Судья Останкинского районного суда Екатерина Дорохина вынесла решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований заявителей было отказано, сообщила тогда руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Вероятно, у журналистов действительно оказались на руках достаточные доказательства того, что Березуцкие перед матчем нарушали режим, допоздна засиживались в ресторанах, курили кальян и употребляли алкоголь. Не зря ведущий передачи Алексей Пиманов заранее предупредил спортсменов, что «если кто-то доведет дело до суда, заявителю будет только хуже. В программе мы показали не все материалы, которыми обладаем, но в суде готовы будем предоставить их».

Другой случай - бомбардир сборной России по футболу Александр Кержаков в 2015 году не смог добиться от телевизионщиков опровержения обвинений в махинациях, которые в эфире передачи «Человек и закон» озвучила его бывшая гражданская жена Екатерина Сафронова.

Только что все к той же передаче «Человек и закон» подан еще один иск – со стороны предпринимателя Сергея Махлая. Бизнесмену не понравилось, что его на всю страну с телеэкрана назвали «беглым олигархом-мошенником» и «казнокрадом». Махлай попросил Останкинский райсуд признать эти заявления не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и репутацию, а также обязать «Первый канал» удалить данный материал с его сайта и разместить там опровержение.

Вообще, количество претензий к этой телепрограмме наводит на определенные размышления. Слишком уж часто встречается словосочетание «Человек и закон» в контексте защиты чести и достоинства. Например, в марте этого года программа обрушилась с критикой на управляющие компании Ярославля.

«У меня создалось впечатление, что сюжет наспех сфабрикован, – поделился впечатлениями от просмотра депутат ярославской облдумы Роман Фомичев. – В нем очевидно и намеренно искажены цифры и факты».

Председатель регионального парламента Павел Исаев также не скрывает своего разочарования качеством работы журналистов «Первого канала». «Говорили мы 15-20 минут, я постарался дать максимум сведений, в том числе и по структуре долгов в системе ЖКХ, и по депутатскому корпусу, – вспоминает он. – К сожалению, в сюжет вошли лишь 20 секунд. Видимо, его авторов интересовала не моя точка зрения, а просто «говорящая депутатская голова» для видеоряда. Так бывает, если сценарий уже написан заранее. Неприятно, что телеканал превращается из 1-го в желтый, демонстрируя зрителю продукцию, оставляющую впечатление откровенной «заказухи».

Закономерным результатом этого процесса стало намерение Фомичева и Исаева защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде.

Как видно из всех приведенных историй, некоторые отечественные СМИ и телепередачи действительно крайне вольно трактуют понятие журналистской этики и зачастую не останавливаются перед откровенными искажениями фактов ради повышения собственного рейтинга или просто красного словца. Единственным доступным гражданам способом защитить свои права в таких случаях остается суд.

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