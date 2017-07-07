Фото: радио август

В Тольятти задержан житель Челябинской области, объявленный в федеральный розыск

В Тольятти на улице Громовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на пешехода, который при виде автомобиля Росгвардии начал прятать свое лицо, а потом попытался скрыться. Патрульные решили выяснить причины такой необычной реакции на свое появление и остановили гражданина.

Сверив данные молодого человека с информационной базой, сотрудники Росгвардии выяснили, что он осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью и находится в федеральном розыске за ГУФСИН по Челябинской области с начала июня 2017 года как уклонившийся от обязательных работ, сообщает пресс-группа областного Управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 23-летнего задержанного в отдел полиции.В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 07.07.2017 13:45 [86] (0)
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