В Тольятти задержан житель Челябинской области, объявленный в федеральный розыск

В Тольятти на улице Громовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на пешехода, который при виде автомобиля Росгвардии начал прятать свое лицо, а потом попытался скрыться. Патрульные решили выяснить причины такой необычной реакции на свое появление и остановили гражданина.

Сверив данные молодого человека с информационной базой, сотрудники Росгвардии выяснили, что он осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью и находится в федеральном розыске за ГУФСИН по Челябинской области с начала июня 2017 года как уклонившийся от обязательных работ, сообщает пресс-группа областного Управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили 23-летнего задержанного в отдел полиции.В дальнейшем он будет передан инициатору розыска.