Специалисты центров «Мои Документы» помогут составить исковые заявления

Нередко жизненные ситуации сопровождаются разногласиями или конфликтами, которые не получается решить путем переговоров. Для обращения в судебные инстанции необходимо иметь исковое заявление. Как и все правовые документы, исковое заявление составляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

Для граждан (физических лиц) в центрах «Мои Документы» появилась возможность получить услугу по составлению искового заявления. Для удобства заявителей данная услуга предоставляется по предварительной записи по тел. 52-50-51.

В центрах «Мои Документы» можно составить следующие исковые заявления:

Исковое заявление о признании незаконным отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

Исковое заявление и прекращении права пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника и его выселении;

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа (и процентов за пользование чужими денежным средствами);

Исковое заявление об освобождении имущества, на которое обращается взыскание, от наложения ареста или исключении его из описи;

Исковое заявление о признании незаконным решения об отклонении заявления об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости;

Исковое заявление о включении имущества в состав наследства;

Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства (принятии мер по защите прав наследника, признании наследника принявшим наследство, признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство и определении долей в наследственном имуществе, установлении факта принятия наследства в результате совершения фактических действий по принятию);

Исковое заявление о признании завещания недействительным (составленное с нарушениями в его оформлении);

Исковое заявление о признании завещания недействительным (совершенное под влиянием обмана, заблуждения, угрозы);

Исковое заявление об установлении (признании) отцовства;

Исковое заявление о компенсации морального вреда;

Исковое заявление о безвозмездном устранении продавцом (изготовителем) недостатком товара длительного пользования и предоставлении на период ремонта товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами;

Исковое заявление о взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение начального (конечного) срока выполнения работ (оказания услуг);

Исковое заявление о признании права собственности на нежилое помещение

Услуга по составлению искового заявления предоставляется по адресам:

- МФЦ по Центральному району (ул. Мира, 84)

- МФЦ по Автозаводскому району (ул. Юбилейная, 4)

- Административный офис МФЦ (ул. Советская,51а).

Перечень документов, необходимых для составления искового заявления, представлен на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru.