Специалисты центров «Мои Документы» помогут составить исковые заявления

Нередко жизненные ситуации сопровождаются разногласиями или конфликтами, которые не получается решить путем переговоров. Для обращения в судебные инстанции необходимо иметь исковое заявление. Как и все правовые документы, исковое заявление составляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

Для граждан (физических лиц) в центрах «Мои Документы» появилась возможность получить услугу по составлению искового заявления. Для удобства заявителей данная услуга предоставляется по предварительной записи по тел. 52-50-51.

В центрах «Мои Документы» можно составить следующие исковые заявления:

  • Исковое заявление о признании незаконным отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
  • Исковое заявление и прекращении права пользования жилым помещением бывшим членом семьи собственника и его выселении;
  • Исковое заявление о взыскании задолженности по договору займа (и процентов за пользование чужими денежным средствами);
  • Исковое заявление об освобождении имущества, на которое обращается взыскание, от наложения ареста или исключении его из описи;
  • Исковое заявление о признании незаконным решения об отклонении заявления об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости;
  • Исковое заявление о включении имущества в состав наследства;
  • Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства (принятии мер по защите прав наследника, признании наследника принявшим наследство, признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство и определении долей в наследственном имуществе, установлении факта принятия наследства в результате совершения фактических действий по принятию);
  • Исковое заявление о признании завещания недействительным (составленное с нарушениями в его оформлении);
  • Исковое заявление о признании завещания недействительным (совершенное под влиянием обмана, заблуждения, угрозы);
  • Исковое заявление об установлении (признании) отцовства;
  • Исковое заявление о компенсации морального вреда;
  • Исковое заявление о безвозмездном устранении продавцом (изготовителем) недостатком товара длительного пользования и предоставлении на период ремонта товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами;
  • Исковое заявление о взыскании неустойки (пени, штрафа) за нарушение начального (конечного) срока выполнения работ (оказания услуг);
  • Исковое заявление о признании права собственности на нежилое помещение

Услуга по составлению искового заявления предоставляется по адресам:

- МФЦ по Центральному району (ул. Мира, 84)
- МФЦ по Автозаводскому району (ул. Юбилейная, 4)
- Административный офис МФЦ (ул. Советская,51а).

Перечень документов, необходимых для составления искового заявления, представлен на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru.
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  3. 07.07.2017 14:07 [71] (0)
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