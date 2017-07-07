Тольяттинцев приглашает «ВолгаСпортФест 2017»

12 августа на территории яхтенного порта «Дружба» пройдёт Первый Фестиваль спорта и отдыха «ВолгаСпортФест 2017».

«ВолгаСпортФест» - это большой спортивный праздник, где будет интересно всем: спортсменам, болельщикам, мамам, папам, детям и просто зрителям. Это тусовка, это драйв и спортивный азарт, это огромная компания единомышленников, которая соберётся в живописном месте не только для того, чтобы поучаствовать в интересных спортивных заданиях, но и чтобы просто отлично провести время на природе, пообщаться и побыть в кругу друзей и близких.

Параллельно на мероприятии будут идти 3 потока:

1) Спорт для профессионалов: кроссфит-соревнования.

2) Спорт для всех-всех-всех: любительские соревнования

3) Отдых и развлечения

Фестиваль начнётся в 11 утра и продлится до 5 вечера. Начнётся он с большого командного кроссфит-турнира. В нем примут участие команды из трех человек, которые прошли предварительную регистрацию. В любительских состязаниях смогут принять участие все желающие: команду можно собрать заранее или уже на площадке мероприятия. И конечно же будет масса спортивных испытаний, где каждый желающий сможет проверить свои ловкость и силу.

Весь день на площадке будет звучать самая летняя музыка, проходить соревнования и мастер-классы. В интерактивных пространствах можно будет рисовать, запускать мыльные пузыри, разгадывать гигантский спортивный кроссворд, участвовать в роботобитве, научиться проводить настоящие научные эксперименты. В специальных релакс-пространствах – можно просто валяться на травке, фотографироваться в специальных фотозонах, общаться с друзьями или семьей или слушать ЗОЖ-лекции по правильному питанию.

В летних барах можно будет дегустировать разные вкусняшки и просто хорошо покушать, наслаждаясь прекрасными видами на побережье Волги. В СпортМаге – можно купить всякую всячину, от спортивной одежды и специального питания до вещей ручной работы и милых сувениров.

Вход: 100 руб., дети до 14 лет – бесплатно.

VK: https://vk.com/volgasportfest

Instagram: volgasportfest_tlt

Возрастное ограничение: 0+.