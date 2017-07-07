В Тольятти выбирают лучшего водителя автобуса в регионе

Сегодня в Тольятти проходит XVI конкурс профессионального мастерства водителей автобусов Самарской области. Лучшие мастера водительского дела собрались на площадке Речного вокзала Комсомольского района, чтобы показать свои умения в управлении городским транспортом. Конкурсанты принимают участие в соревнованиях по скоростному маневрированию на автобусах ЛИАЗ-529370, МАЗ-103, «Ford», сообщает пресс-служба горадминистрации.

С приветственным словом к присутствующим обратился министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

«Мы гордимся водителями нашей области. Ежегодно вы перевозите до 300 млн пассажиров, становитесь лучшими на Всероссийских конкурсах. Желаю сегодня вам проявить свои знания, умения и одержать победу в честной борьбе».

Конкурсантов поприветствовал первый заместитель главы городского округа Игорь Ладыка:

«Для нас большая честь второй год подряд принимать участников соревнований на территории Тольятти. Сегодня здесь стоят лучшие представители профессии. Ежедневно вы подаете пример всем людям, находящимся за рулем. Выражаю вам особую благодарность за то, что делаете нашу жизнь более комфортной и безопасной».

Конкурс продлится до 16:00, после чего комиссия выберет самого лучшего водителя автобуса Самарской области в 2017 году. Итоги соревнований будут опубликованы дополнительно.