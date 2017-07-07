Тольяттинские предприятия нуждаются в 5048 работниках. При 6,5 тысячах безработных

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 7 июля составила 6544 чел., из которых 52,3% приходится на женщин, 12,4% – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,2% - граждан предпенсионного возраста. 23,9% - уволенные по сокращению штата. 6,5% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 151 чел., трудоустроено 136 безработных граждан, направлено на профессиональное обучение 35 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 195 чел., социальной адаптации – 58 чел., психологической поддержке – 78 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,57%.

16 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 848 чел. заняты неполную рабочую неделю, 117 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 5048 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 40,6% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,4 чел. на 1 свободное рабочее место.