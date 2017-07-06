В Тольятти определят сильнейшего батыра

8 июля в Тольятти пройдет открытый чемпионат города по борьбе Корэш. Соревнования состоятся в рамках празднования Сабантуя и 280-летия Тольятти. Чемпионат пройдет на ул. Спортивная, парк Прибрежный (напротив 8 квартала).

В 10.00 соревнования начнут молодые батыры, а уже в 12.00 маститые борцы померятся силами за главный приз. Победителю будет вручен трофей соревнований – баран, сообщает горадминистрация.

Ежегодно чемпионат по борьбе Корэш привлекает порядка 150 спортсменов, которые приезжают в Тольятти со всей России (республика Татарстан, Оренбургская область, Ульяновская область, страны ближнего зарубежья). Испытать себя на прочность в увлекательных состязаниях смогут и все желающие гости праздника.
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  3. 07.07.2017 16:34 [112] (0)
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