Исторический фестиваль и еще 8 мероприятий, которые рекомендует АфишаТЛТ

В пятницу совсем не думается о работе, а в пятницу вечером и подавно. Все мысли о том, как бы выспаться на выходных и не проспать что-то интересное. АфишаТлт с удовольствием, проведет Вам экскурс в выходную и нескучную жизнь.

Тематические вечера востока проходят каждую пятницу в lounge-cafe «Хлопок». Эта пятница обещает подарить нам теплый вечер, а это значит, что веранда будет открыта.

Для тех, кто беспечно живет и любит попсу: ты бесконечно начинаешь подпевать всем попсовым песням, поднимать руки вверх и безудержно танцевать до упаду? Если ты готов танцевать всю ночь, La Rivera приглашает на свою вечеринку «I Love Pop».

Парковый комплекс им. Сахарова приглашает всех на VII военно-исторический фестиваль «Россiя XX векъ». В программе — реконструкция эпизода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) наступательной операции «Багратион», летом 1944 года, когда войска Красной Армии разгромили группу армии «Центр» в Белоруссии. В 2017 году в реконструкции примут участие давние партнёры Парка – военно-исторические клубы городов: Тольятти, Самары, Ульяновска, Димитровграда, Уфы, Казани, Саратова. На поле боя примет участие артиллерия, автомобили и мотоциклы периода войны.

В субботу хочется уехать в тихое и спокойное место, можно рядом с Волгой. Но что делать, если у тебя ребенок? Именно Вас ресторанный комплекс «Амбар» приглашает отдохнуть в субботу с детьми. Бесплатные мастер-классы для детей, а для взрослых прекрасная кухня, красивые пейзажи и свежий воздух.

На выходных пробуем новое для себя! В нашем городе проходят много мастер-классов для детей и взрослых. Взрослым предлагаем нарисовать «Подсолнухи» маслом и всего лишь за три часа! За эти 3 часа вы: напишите сочную и яркую картину маслом и освоите технику работы кистью, мастихином и просто окунетесь в приятную творческую атмосферу.

Всероссийский фестиваль «NIVA FEST», фестиваль для настоящих мужчин будет также проходить в эти выходные. Наступает время чисто мужских развлечений, вкусной еды, отвязного фана и запредельного драйва! С 8 по 9 июля 2017 года на Федоровских лугах (б/о «Лиман») грядет #NIVAFEST! Он объединит сразу несколько направлений: экстремальный марафон «TESTOSTERONE» и гонку по бездорожью «NIVATROPHY», бои без правил «STRELKA» и Концерт живого звука.

Ловим утренний «Дзен» на йоге в Парках Города. Бесплатные занятия йогой на свежем воздухе подарят силы на все выходные. Обратите внимание, что занятия проводятся только при хорошей погоде. Поэтому переходи по ссылке и смотри ближайшие занятия в парках города. Всем «намасте» и удачи в освоении йоги!

Для любителей провести выходные очень активно: экстремальный забег «TESTOSTERONE». Ваше приключение в мир ярких эмоций начинается здесь. Летний забег собирает новых героев. Пересеченная местность в самом живописном месте Самарской области - на Федоровских лугах, 4, 8 или 12 км.

Для детей эти выходные тоже выдаются очень спортивными. В «Фанни Парке» пройдет Беговелогонка. И не переживайте, что у Вас нет беговела! В соревновании можно учавствовать с велосипедом и даже самокатом!

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно Вас. АфишаТлт желает Вам хороших выходных.