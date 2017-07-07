ГИБДД Ставропольского района проведет встречу с гражданами

С наступлением летнего периода жителей города Тольятти гостеприимно встречает Ставропольский район, с долгожданными дачами и пикниками, с живописной природой и водоемами. В связи с этим количество транспорта на территории Ставропольского района увеличивается в несколько раз, а значит и нарушения Правил дорожного движения не исключены.

Большинство ДТП на территории Ставропольского района происходит из-за сознательного нарушения участниками дорожного движения требований безопасности – превышения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте.

В целях более эффективного взаимодействия с гражданами и общественностью, для повышения уровня защищенности населения от происшествий, ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району 9 июля в 11 часов на территории дачного массива «Сборщик» организует встречу с гражданами, на которой руководитель Госавтоинспекции ответит на все волнующие вопросы. Для юных участников дорожного движения пройдет мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, активных участников ждут подарки и сувениры от ГИБДД.