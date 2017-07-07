Московская компания хочет получить статус резидента ТОР «Тольятти»

Поступила еще одна заявка на получение статуса резидента ТОСЭР «Тольятти». Московская компания намерена создать центр разработки программного обеспечения для контактных центров в Тольятти. Общая сумма инвестиций – 59 млн рублей. Трудоустроить планируется 193 человека, сообщили сегодня в городской администрации.

Таким образом, на данный момент на рассмотрении областной комиссии по предоставлению статуса резидента ТОСЭР «Тольятти» находятся заявки уже пяти предприятий.

Напомним, что на сегодняшний день в Тольятти утверждены пять резидентов ТОСЭР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». Общее количество рабочих мест – 674. Всего в 2017 году планируется привлечь не менее 20 инвесторов.

Информация для потенциальных резидентов на invest.tgl.ru и по телефонам: +7 (8482) 54-46-34 (доб. 5180), 54-44-44 (доб. 4032), 54-46-34 (доб. 5179); 54-34-53 (доб.3453).