Сергей Анташев поздравил тольяттинцев с Днем семьи, любви и верности

Дорогие тольяттинцы!

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

8 июля мы вспоминаем православных святых Петра и Февронию Муромских, крепкий союз которых стал признанным примером для подражания. Этот замечательный праздник нашел отклик в сердцах всех, для кого семейный очаг и супружеская преданность являются главными жизненными ценностями.

Поддержка родных, любящих людей делает нас по-настоящему счастливыми и богатыми. Дружная семья поможет выстоять в любых жизненных обстоятельствах и справиться с самыми нелегкими испытаниями.

В этот день я хочу поблагодарить супружеские пары, которые долгие годы идут по жизни рука об руку, сохраняя верность, уважение и любовь друг к другу. Искренность ваших отношений передается последующим поколениям, которые бережно хранят семейные традиции. Тепло, вложенное в сердца ваших детей, разгорается с новой силой, согревая их семейные очаги. Чем больше в Тольятти будет таких семей, тем благополучнее и счастливее будет наш город.

Я желаю вам здоровья, любви, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне. Берегите друг друга и как можно чаще говорите теплые слова своим близким.

С праздником!

Глава городского округа Тольятти С.А. Анташев