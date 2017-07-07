Задержан тольяттинец, находившийся в розыске более 20 лет за расстрел пяти человек

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Мордовия задержали 54-летнего уроженца Тольятти Илью Волкова. 22 года бывший участник одной из тольяттинских группировок находился в розыске за расстрел пяти человек в 1995 г. в саранском ресторане "У Лукоморья". Тогда три человека получили смертельные ранения, еще двое по случайности выжили, пишет vsar.ru.

"Убийство трех человек в 1995 г. в ресторане "У Лукоморья", который располагался на пр. Ленина, 36. Там из пистолета были расстреляны пять человек. Были убиты Сергей Панькин, Игорь Сизов и Андрей Уськов. Еще два человека, Игорь Селиверстов и Юрий Климов, были ранены, - рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД по РМ Игорь Филичкин. - 24 октября 1995 г. прокуратурой Республики Мордовия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Осенью 1995 г. Илья Волков приехал в Саранск. 23 октября гость столицы Мордовии вместе с родственником и еще несколькими знакомыми весело проводили время в ресторане "У Лукоморья", который располагался недалеко от кинотеатра "Победа". В соседней кабинке ресторана гуляла компания местных жителей: один из парней, Андрей Уськов, отмечал с друзьями день рождения. По информации правоохранителей, компания из Саранска не имела отношения к криминальным группировкам. По некоторым данным, участвовали в застолье и девушки.

Все были уже пьяны, когда в ресторане кто-то с кем-то столкнулся и началась ссора. По одной из версий, конфликт мог произойти и из-за девушек, которые пришли с компанией Волкова. Гость из Самарской области на тот момент являлся активным участником одной из тольяттинских группировок и был вооружен. Он решил проявить свою крутизну, во время конфликта достал пистолет ТТ и открыл огонь по оппонентам.

Тольяттинец сразу убил двух человек - Сергея Панькина и Игоря Сизова. Именинник Андрей Уськов с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Однако врачи спасти его так и не смогли, он скончался несколько дней спустя. Еще двое жителей Саранска, Юрий Климов и Игорь Селиверстов, получили не смертельные ранения. Сразу после расстрела Волков уехал из Мордовии. Его дядя из Саранска после тройного убийства в ресторане прекратил с племянником всякое общение.

За это преступление Волков был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. За то время, пока он находился в розыске, сотрудники мордовской полиции отрабатывали не только родственники, друзья, но и его связи в криминальном мире в городе Тольятти.

"Однако задержать Волкова по горячим следам тогда не удалось. Позже мы получили информацию, что Волков сделал себе новый паспорт и долгие годы жил под чужой фамилией - Михайлов. Беглец скрывался во многих регионах России. Выйти на него было непросто", - говорит Филичкин.

Однако полицейским удалось получить оперативную информацию о том, где скрывается Илья Волков. В последние годы он обосновался в Златоусте.

Совместными усилиями Волкова удалось задержать. В его жилище был обнаружен целый арсенал: обрез гладкоствольного ружья, газовый и травматический пистолеты, ружье, а также более 70 патронов. Внушительный арсенал беглец, видимо, хранил еще с лихих 90-х. Зачем ему столько оружия, Волков объяснять не стал.

Когда оперативники его взяли, то не сразу сообщили, что они из Саранска. Сначала Волков думал, что его взяли только за оружие, и был очень спокоен. Но когда оперативники заявили, что они из Мордовии, Волков сразу все понял и заявил: "Дайте мне листок бумаги, я напишу явку с повинной".

За совершенное преступление задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В настоящее время Илья Волков арестован Златоустовским судом. Отделом дознания "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Сейчас дело по оружию уже рассматривается в одном из судов Челябинской области.

Из Мордовии в Златоуст отправили все документы, чтобы впоследствии после приговора по делу о незаконном хранении оружия задержанный был конвоирован в Саранск для расследования дела по тройному убийству.