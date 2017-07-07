Тольяттинцы примут участие в «Семейных стартах»

С 11 июля по 12 августа в Тольятти пройдут «Семейные старты».

Соревнования предполагают 17 отдельных стартов на спортивных объектах всех районов города (график проведения). «Семейные старты» включают четыре категории:

«Мама, папа, я» (родители и один ребенок до 9-ти лет),

«Спортивная семья» (родители и один ребенок до 14-ти лет),

«Две звезды» (один из родителей и один ребенок до 9-ти лет),

«Основной состав» (один из родителей и один ребенок до 14-ти лет).

К старту допускаются также команды с бабушками и дедушками.

Участникам предстоит ряд увлекательных состязаний: всевозможные эстафеты, упражнения с мячами, метание дротика. В финальном турнире к спортивным испытаниям добавляется мини-гольф. Все соревнования предварительного этапа будут начинаться в 18 часов. Заявки от команд принимаются непосредственно на месте. В зависимости от погодных условий организаторы оставляют за собой право внести изменения в программу соревнований, сообщает горадминистрация.

Общегородской финал семейного спортивного многоборья намечен на 12 августа. Мероприятие, приуроченное к Всероссийскому Дню физкультурника, состоится на ФСК «Труд» (ул. Карла Маркса, 37). Для призеров заготовлены дипломы и бесплатные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Подробную информацию о соревнованиях можно получить по телефонам 788-809 или на сайтах tglsport.ru и цфис.рф.