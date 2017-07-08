Lada Granta вернула титул самого популярного авто в России

В рейтинге наиболее востребованных машин российского рынка произошли существенные изменения. Самым продаваемым авто России в июне 2017 года стала Lada Granta, сообщают "Колеса".

Эта модель разошлась по стране тиражом в 8 552 экземпляра – на 1 333 штук больше, чем годом ранее. В последний раз Гранта занимала первое место в рейтинге продаж в декабре 2016-го.

Прежний лидер – Kia Rio – в июньском списке бестселлеров оказался на второй строчке. Всего было продано 8 032 таких автомобиля, что на 597 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем по итогам первого полугодия Рио все же сохраняет первое место в списке самых популярных моделей России (46 158 единиц), Гранта пока вторая (41 996 штук).

Hyundai Solaris в минувшем месяце занял третье место, оттеснив Lada Vesta. Однако по сравнению с июнем 2016-го продажи «корейца» в «минусе», тогда как Веста, напротив, показывает прирост. Замыкает пятерку лидеров другая модель Хёндэ – компактный кроссовер Creta.