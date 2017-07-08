В Тольятти под колесами автомобиля пострадал ребенок

6 июля в 17:30 возле одного из домов на улице 70 лет Октября под колеса машины попал ребенок. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель автомобиля Lada Priora (стаж - 13 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на мальчика 2012 года рождения, пересекавшего проезжую часть внутридворовой территории.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации ребенка, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.