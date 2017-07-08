Администрация Тольятти выполнила 77% предписаний ГИБДД

С 2013 по 2017 годы в адрес администрации поступило 639 предписаний ГИБДД по устранению причин совершения ДТП. На сегодняшний день выполнено 489 предписаний, это примерно 77%, сообщил заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Владимир Мамедов.

Сделать больше не позволяют финансовые возможности, констатирует чиновник. В основном предписания связаны с тем, что изменились требования ГОСТов к пешеходным переходам, ограждениям, дорожным знакам и консолям к ним. Чтобы соответствовать новым требованиям, запланировали работы в муниципальной программе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения до 2020 года. Это позволило планомерно выделять средства каждый год, сообщили в городской администрации.

Мамедов рассказал о том, какие именно работы уже выполнены. Компания «Бис-Сервис» в рамках муниципального контракта провела устройство 16 искусственных дорожных покрытий (ИДН). ООО «Строй Финанс Комфорт» сделало семь ИДН, в работе еще девять объектов. ООО ПСК «Волга» в полном объеме установила линии наружного освещения в местах концентрации ДТП по трем адресам. Это внутриквартальный проезд от дома №47 до дублера по ул. 40 лет Победы. Освещение также появилось на ул. Бориса Коваленко от ул. Параллельная до ул. Высоковольтная и на ул. Параллельная от съезда с трассы М-5 «Урал» до ул. Бориса Коваленко.

В полном объеме закуплены барьерные ограждения. ООО «ИК Траст» в полном объеме установил пешеходные ограждения на 35 объектах в течении 2016 и этого года. Закупаются и устанавливаются дорожные знаки. Пока что подрядная организация «М-Строй» работу выполнила на 36%. Но всё идёт по графику.

Особое внимание уделяется проектированию, поскольку без проектов к работе приступать нельзя. Так, например, ООО «М-Строй» выполнила проектирование и устройство пешеходных дорожек на ул. Патрульная. Эта же компания занимается проектированием устройства парковочной площадки для МАУ «МФЦ» (ул. Автостроителей, д.5). Срок выполнения работ до 31 августа этого года. А вот проектирование устройства и переноса остановок общественного транспорта выполняли другие компании. Шесть проектов сделало ООО «АРГ» и десять ООО «СК Развитие».

Благодаря готовым проектам, в городе уже достаточно много обустроили пешеходных дорожек, потратив на это более 41 млн руб. 55 объектов сделало ООО «ИК Траст», 87 ООО «М-Строй». Сейчас «М-Строй» доделывает последний контракт на пять объектов. Работы выполнены на 40% по двум из них. Устройством и переносом остановок занимается ООО «ИК Траст». Финансирование составило чуть более 22 млн рублей. Работы велись по 17 объектам, выполнены они на 95% . Под изменения ГОСТов «подстраивают» и светофорные объекты. На эти цели выделялось 19, 5 млн рублей. Семь светофоров уже сделано, остальные 41 должны быть готовы до 30 ноября.