Тольяттинцам предложили написать послание потомкам

В Международный день молодежи на территории Молодежного бульвара состоится торжественная закладка капсулы посланий молодежи 2067 года. Церемония пройдет 12 августа 2017 года в 9.00.

Любой желающий может написать послание будущим потомкам на бумаге, форматом не более А4, для дальнейшего помещения в капсулу. Письмо с текстом необходимо отнести в один из офисов многофункционального молодёжного центра «Шанс», которые расположены по адресам: улица Коммунистическая, 87а; улица Карбышева, 17 и проспект Степана Разина, 53. Телефон приёмной руководителя «Шанса» — 72-80-90.

Свои послания также можно направить организаторам в электронном варианте. Для этого необходимо зайти на сайт dmoshans.ru, выбрать раздел «Напишите нам» и оставить текстовое сообщение. Самые интересные послания окажутся в капсуле, которую вскроют через 50 лет.

Для участия в торжественном мероприятии 12 августа 2017 необходимо прислать заявку на электронную почту kdmtlt@mail.ru не позднее 22 июля 2017 с указанием количества человек и контактных данных ответственного лица.

Флаги, отличительные элементы в одежде и атрибуты с символикой Вашего учреждения приветствуются. Подробнее - тел. 54-44-33 (38-81)







