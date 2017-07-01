В Тольятти прошел конкурс пожарно-прикладного мастерства

В течение трех дней участники соревнования выполняли нормативы по надеванию пожарной экипировки, развертыванию и использованию средств тушения, эвакуации пострадавшего из горящего здания и другим элементам противопожарной подготовки.

Одним из самых зрелищных этапов конкурса стало командное преодоление полосы препятствий и скоростной подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни.

По итогам всех этапов конкурса команда кировского соединения Приволжского округа войск национальной гвардии РФ заняла первое место. «Серебро» досталось военнослужащим из саровского соединения (Нижегородская обл.), а замкнули тройку призеров огнеборцы из бригады оперативного назначения Приволжского округа войск национальной гвардии РФ (г. Богородск, Нижегородская обл.)

Кубок победителям вручил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и обеспечения пожарной безопасности – главный инспектор пожарного надзора Департамента строительства Росгвардии полковник Денис Рачков.

Из участников конкурса, показавших лучшие результаты, будет сформирована сборная, которой предстоит отстаивать честь Приволжского округа на общеведомственном этапе соревнований в 2018 году.