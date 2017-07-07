В Самарской области на реке Сок погиб подводный охотник

Поисково-спасательная служба региона получила информацию о том, что утром 8 июля не вернулся с ночной подводной охоты мужчина 1982 года рождения. Водолазы отряда специального назначения провели поисковые работы на акватории реки Сок около ж/д станции «Царевщина».

Пропавший занимался скубахантингом. В 11.30, на основании заявления полиции,  на проведение водолазных поисков отправились 4 водолаза СПО СН. Ими было установлено место, где пропавший вошел в воду, и обозначен район поисков.

Водолазы обследовали около 3000 квадратных метров донной акватории и обнаружили мужчину в траве, растущей в русле реки на глубине около трех метров. Вероятно, во время охоты он запутался в снаряжении и не смог подняться на поверхность, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

В 17.25 пострадавшего доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.07.2017 13:05 [74] (0)
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