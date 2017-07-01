Правительство утвердило концепцию единого ресурса с данными о россиянах

Правительство утвердило концепцию формирования и "дорожную карту" реализации единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эта система должна помочь усовершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц.

В справке к документу подчеркивается, что единый ресурс будет создаваться только на основе сведений других государственных и информационных систем.

Доступ к данным федерального ресурса можно будет получить через портал госуслуг. Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа — с 2017 по 2018 годы, с 2018 по 2019, с 2020 по 2022 и с 2023 по 2025 годы.