Правительство утвердило концепцию единого ресурса с данными о россиянах

Правительство утвердило концепцию формирования и "дорожную карту" реализации единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эта система должна помочь усовершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физических лиц. 

В справке к документу подчеркивается, что единый ресурс будет создаваться только на основе сведений других государственных и информационных систем.

Доступ к данным федерального ресурса можно будет получить через портал госуслуг. Концепцию предполагается реализовать в четыре этапа — с 2017 по 2018 годы, с 2018 по 2019, с 2020 по 2022 и с 2023 по 2025 годы.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 09.07.2017 14:02 [125] (0)
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