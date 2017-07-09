Фото: радио август

В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили хищение магнитолы

Во время планового обхода территории, прилегающей к зданию отдела вневедомственной охраны, расположенного на бульваре Курчатова в Автозаводском районе Тольятти, сотрудники Росгвардии услышали звон стекла и звук сработавшей автосигнализации. Проследовав в этом направлении, стражи правопорядка обнаружили автомобиль ВАЗ-2114 с разбитым задним стеклом. В салоне машины находился неизвестный.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина 1978 года рождения разбил стекло припаркованного автомобиля и попытался похитить автомагнитолу. В ходе дальнейшей беседы задержанный признался в совершении еще двух аналогичных преступлений.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного, не имеющего постоянного места жительства, своим коллегам из полиции для проведения дальнейших следственных действий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.07.2017 15:39 [143] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus