В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили хищение магнитолы

Во время планового обхода территории, прилегающей к зданию отдела вневедомственной охраны, расположенного на бульваре Курчатова в Автозаводском районе Тольятти, сотрудники Росгвардии услышали звон стекла и звук сработавшей автосигнализации. Проследовав в этом направлении, стражи правопорядка обнаружили автомобиль ВАЗ-2114 с разбитым задним стеклом. В салоне машины находился неизвестный.

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина 1978 года рождения разбил стекло припаркованного автомобиля и попытался похитить автомагнитолу. В ходе дальнейшей беседы задержанный признался в совершении еще двух аналогичных преступлений.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного, не имеющего постоянного места жительства, своим коллегам из полиции для проведения дальнейших следственных действий. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».