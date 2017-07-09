Неделя Тольятти: буря накрыла город, утвержден реестр советов микрорайонов, суд над похитителями наркоманов

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

В Тольятти падали деревья, щиты и столбы

Вечером 5 июля Тольятти накрыл ливень с сильнейшими порывами ветра. Стеной дождя оказался накрыт весь город, а с каждой секундой усиливающиеся порывы ветра, отрывали целые ветви деревьев, неся их навстречу водителям машин и пешеходам, неудачно оказавшимся в этот момент на улице.

После бури в городе насчитали несколько десятков упавших деревьев и поврежденных авто. В Зеленой зоне с проезжей части убирали деревья после падения, а в городе было сильно затруднено движение автотранспорта.

По информации ЕДДС, всего было принято 62 сообщения о поваленных деревьях и поврежденных электролиниях, из них: на ЛЭП – 29, упавших деревьев на проезжую часть – 14, на транспортные средства – 11, на газопровод – 4, на козырьки подъездов и балконы – 4. Также поступили сообщения о незакрепленных конструкциях рекламных щитов – 3. Было нарушено электроснабжение в 1350 жилых домах. Информации по пострадавшим людям не поступало.

Всего к ликвидации последствий в ГУ МЧС по Самарской области было привлечено 307 человек, 62 единицы техники, в том числе от МЧС России 20 человек, 4 ед. техники.

Утвержден реестр общественных советов микрорайонов

В Тольятти утвержден реестр общественных советов микрорайонов. Всего их 85: 39 в Автозаводском, 27 в Центральном и 19 в Комсомольском районах. Каждый микрорайон включает в себя от двух до семи тысяч жителей.

Советы микрорайонов призваны стать связующим звеном во взаимодействии жителей и городских властей. В компетенцию ОСМ войдут вопросы ЖКХ, согласование работ по благоустройству и многое другое.

Отметим, что в 2017 году Тольятти получит 197 млн рублей из госбюджета на благоустройство дворов и общественных территорий. Деньги поступят в город благодаря приоритетному национальному проекту «Комфортная городская среда», инициатором и главным куратором которого является Общероссийский народный фронт.

Программа выделения средств из федерального бюджета подразумевает непосредственное участие горожан в процессах благоустройства своих придомовых территорий. Согласно процедуре включения дворов в перечень благоустройства жители домов самостоятельно должны решить, на что будут потрачены выделенные средства – детские площадки, озеленение, освещение, парковки или что-то другое.

Порядок включения дворовых территорий в программу «Комфортная городская среда» размещен на официальном сайте администрации tgl.ru. Федеральный проект подразумевает, что две трети выделенных средств должны пойти на содержание дворов, а одна треть – на общественные места.

Также на этой неделе был сформирован перечень внутриквартальных территорий, где в этом году пройдет ремонт.На эти нужды выделено 268,8 млн рублей. Работы планируется начать уже в августе месяце после проведения аукциона и заключения муниципального контракта.

В первую очередь будут продолжены работы, начатые в прошлом году по девяти внутриквартальным объектам. Всего до 30 ноября Автозаводском районе отремонтируют 14 объектов (одиннадцать проездов и три двора), в Центральном - 11 (десять проездов и один двор), в Комсомольском - 7 (три поезда, четыре двора).

До 1 октября в Тольятти будут построены 17 универсальных спортивных площадок. Проект входит в программу повышения качества городской среды «Пять шагов благоустройства» – Шаг 2. «Будущее есть». Места будущих площадок уже определены: двенадцать кортов построят на территории общеобразовательных школ, а пять – в местах общего пользования. Стоимость каждого объекта около 5 млн рублей.

На площадках установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Объекты получат специальное покрытие и необходимое оборудование для тренировок. Горожанам будут доступны игровые виды спорта (волейбол, гандбол, баскетбол, футбол), воркаут-зона и снаряды для сдачи норм ГТО.

В Тольятти будут судить основателей реабилитационного центра

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей.

По версии следствия, в 2012 году двое из обвиняемых создали реабилитационный центр - ООО «Грань», с целью социальной адаптации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В центр обращались родственники лиц и заключали договоры для прохождения платных реабилитационных мероприятий (как правило, на 6 месяцев), не ставя в известность реабилитантов. Помещенные в центр лица впоследствии незаконно удерживались, у них не было средств связи, а первое свидание с родственниками разрешалось только через три месяца.

В период 2015 года по 2016 год двое обвиняемых, работающих охранниками в центре, совершили похищение 8 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Они приезжали по адресу проживания реабилитантов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом привода в органы полиции, вывозили их в центр. Кроме того, в указный период в центре незаконно удерживалось 11 мужчин, в условиях жесткой изоляции от общества, территория центра находилась под видеонаблюдением, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Центрального района.

На этой неделе также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту разжигания межнациональной вражды членами националистического объединения "Община коренного русского народа" ("ОКРН").

Еще с начала 2017 года сотрудники УФСБ России по Самарской области начали наблюдение за организацией и выяснили, что 19 марта в главном офисе ОКРН прошло собрание активистов, во время которого руководитель тольяттинского отделения организации, предположительно, раздавал собравшимся листовки для их дальнейшего копирования, тиражирования и распространения. Позднее эксперты признали листовки экстремистскими.

На основании переданных УФСБ материалов в СУ СКР по Самарской области 13 июня было возбуждено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Подозреваемым по этому делу сейчас проходит руководитель тольяттинского отделения организации.

21 июня в офисе организации прошел обыск, в ходе которого было изъято более 200 печатных материалов радикального содержания (листовки, брошюры, памятки), а также технические средства, используемые для их изготовления и компьютерная техника.

АВТОВАЗ увеличил продажи автомобилей в июне

LADA продолжает укреплять свои позиции на российском рынке - в июне продажи составили 27396 автомобилей, что на 23,2% больше, чем годом ранее.

Всего за 6 месяцев 2017 года в России реализован 140 231 автомобиль LADA, что на 12,8% выше показателя первой половины 2016 года.

В июне самым продаваемым автомобилем Марки стала LADA Granta (8552 шт.). Вторая по популярности модель - LADA Vesta: продано 6609 седанов, что на 28,9% выше, чем в июне 2016 года. По темпам роста продаж лидирует LADA XRAY - 2761 автомобиль нашел своего покупателя, что на 53,8% больше июня 2016 года.

ТОР «Тольятти» получила заявки от потенциальных резидентов

На этой неделе поступила заявка на получение статуса резидента ТОСЭР «Тольятти». Московская компания намерена создать центр разработки программного обеспечения для контактных центров в Тольятти. Общая сумма инвестиций – 59 млн рублей. Трудоустроить планируется 193 человека.

Вступить в ТОСЭР «Тольятти» может еще одна компания. Их проект связан с производством промышленного инструмента, светодиодного оборудования и упаковки.

Таким образом, на данный момент на рассмотрении областной комиссии по предоставлению статуса резидента ТОСЭР «Тольятти» находятся заявки уже пяти предприятий.

Тольяттинцам предложили написать послание потомкам

В Международный день молодежи на территории Молодежного бульвара состоится торжественная закладка капсулы посланий молодежи 2067 года. Церемония пройдет 12 августа 2017 года в 9.00.

Любой желающий может написать послание будущим потомкам на бумаге, форматом не более А4, для дальнейшего помещения в капсулу. Письмо с текстом необходимо отнести в один из офисов многофункционального молодёжного центра «Шанс». Свои послания также можно направить организаторам в электронном варианте. Для этого необходимо зайти на сайт dmoshans.ru, выбрать раздел «Напишите нам» и оставить текстовое сообщение. Самые интересные послания окажутся в капсуле, которую вскроют через 50 лет.