1 миллион рублей за работу в сельской больнице

В 2017 году осуществляется предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей (программа «Земский доктор») медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населённый пункт региона.

Благодаря высокой эффективности реализации программы «Земский доктор» наблюдается ежегодное увеличение, как числа сельских врачей, так и уровня обеспеченности врачами населения на территории муниципальных районов Самарской области. Ежегодно в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в селах и посёлках городского типа Самарской области, прибывают в среднем около 100 врачей. Всего за время реализации программы прибыло более 500 врачей, отмечают в областном минздраве.

Информация о потребности в медицинских работниках в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа, а также о порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты размещена на сайте Минздрава Самарской области в подразделе «Меры социальной поддержки» раздела «Обучение и работа». Приём документов на предоставление единовременной компенсационной выплаты осуществляется Минздравом Самарской области в соответствии с графиком (ежемесячно направляется в учреждения здравоохранения) и продлится до декабря 2017 года.