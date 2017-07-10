Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Министерство здравоохранения предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях. Такая информация содержиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало ведомство.

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, пишут "Известия".

В данном случае имеются ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.

Предложение уже вызвало ряд критических высказываний. Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно.

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? – сообщил Бортко изданию.

Кроме того, ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла, отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.