Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Министерство здравоохранения предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях. Такая информация содержиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало ведомство. 

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, пишут "Известия"

В данном случае имеются ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.

Предложение уже вызвало ряд критических высказываний. Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно. 

— Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть? – сообщил Бортко изданию.

Кроме того, ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла, отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 10.07.2017 09:07 [33] (0)
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