В Самарской области на реке Кондурча утонул молодой парень

8 июля группа молодых людей отдыхала на берегу реки Кондурча около населенного пункта Кирилинский Красноярского района. Остров в русле реки с затопленными деревьями и быстрое течение представляли реальную опасность для купающихся в этом месте. Однако, несмотря на это, 24-летний отдыхающий решил искупаться около острова. В какой-то момент он пропал из вида друзей.

Водолазные поиски пропавшего, по заявлению сотрудников полиции, были назначены на 9 июля. В 9:20 группа водолазов из пяти человек приступила к обследованию дна реки в месте предположительного утопления мужчины. Ширина реки в месте поиска составляла около тридцати метров. Поисковые работы были осложнены сильным и неоднородным течением реки, ограниченной видимостью под водой и большим наличием затопленных кустов и деревьев в русле реки.

На надувной лодке спасателями было осмотрено около двух километров береговой линии реки ниже по течению от места происшествия. В пешем варианте по дну реки водолазы обследовали 2700 квадратных метров, сообщает Поисково-спасательная служба области.

В итоге пропавшего обнаружили затянутым сильным течением под ветки затопленного дерева. В 17.38 молодого человека доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.

Фото: pssso.ru