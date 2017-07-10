В Тольятти на любителя пьяной езды завели уголовное дело

Во время несения службы на улице Победы инспекторы ДПС остановили за нарушение ВАЗ-21112 под управлением 35-летнего тольяттинца. При составлении протокола сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом.

Ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, за что был подвергнут штрафу и лишен водительских прав.

Накануне за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.07.2017 10:08 [66] (0)
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