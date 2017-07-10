В Тольятти во дворе дома под колеса автомобиля попал еще один ребенок

Вновь по вине водителя несовершеннолетний получил травму в результате ДТП.

9 июля в 21:00 28-летний водитель Лада-219010 двигался по жилой зоне б-ра 50 лет Октября. В районе дома №73а мужчина допустил наезд на 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. В результате несовершеннолетний пешеход госпитализирован с закрытым переломом левой голени.

Наезд на несовершеннолетнего пешехода произошел на проезжей части в границах внутридворовой территории, обозначенной знаками 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», напомнили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Несмотря на принимаемые меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях остается очень большим. Только в Тольятти с участием детей и подростков произошло 76 ДТП, в которых 80 детей получили различные травмы.

По неосторожности самих детей произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в остальных случаях вина лежит на взрослых, которые игнорируют соблюдение правил дорожного движения.