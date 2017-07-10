«Капитан Доверие» сегодня готовится отдать швартовы в Тольятти

10 июля в 16:00 на площади Речного вокзала состоится акция «Капитан Доверие» для детей, подростков и их родителей.

Акция направлена на популяризацию Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. С 7 по 16 июля Капитан Доверие причалит в 9 приволжских городов России.



Главная цель акции, которую проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заключается в том, чтобы в необычной, увлекательной форме рассказать детям и взрослым о службе экстренной психологической помощи Детский телефон доверия. И донести до детей и подростков, а также их пап и мам: в любой, даже самой трудной, запутанной ситуации они могут обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированному психологу. Анонимно и совершенно бесплатно. Просто набрав номер 8-800-2000-122.

Первое мероприятие команда Капитана Доверие провела 7 июля в Казани, а далее его корабль отправился по Волге в Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и Волгоград. В каждом из городов модераторы будут рассказывать о Телефоне доверия, о том, как и чем могут помочь психологи-консультанты, с какими проблемами к ним обращаются дети, подростки, их родители и педагоги.

Сегодня тольяттинцы примут участие в познавательных конкурсах, интерактивном квесте и необычном флеш-мобе. Главным героем всех «активностей» станет Капитан Доверие. Вместе с участниками акции ему предстоит победить пиратов, имена которых – Тревога, Злоба и Одиночество. В игровой форме дети и подростки смогут узнать, как преодолеть свои страхи, справиться с негативными чувствами, наладить отношения с родителями и сверстниками. Капитан Доверие поделится с ними своей историей – как детский Телефон доверия помог ему лучше понять себя и окружающих и превратиться из недоверчивого, замкнутого, одинокого подростка в радостного и открытого молодого человека.

Участникам предстоит пройти череду увлекательных испытаний, чтобы в итоге подняться на корабль и отыскать сундук, спрятанный хитрыми пиратами, содержание которого останется до тех пор секретным. В этот сундук все желающие смогут без указания имен опустить листочки с личными вопросами. Ответы на них, а также много полезной информации о службе психологической помощи, можно будет найти на сайте детского телефона доверия www.telefon-doveria.ru.