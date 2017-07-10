Минфин против выделения субсидии на поддержку занятости работников АВТОВАЗа

Сегодня Минтруд России может внести в правительство проект распоряжения о выделении субсидии Самарской области на поддержку занятости работников АВТОВАЗа в объеме 600 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Однако, как рассказал министр, документ поступит в правительство с разногласиями — Минфин не поддерживает выделение субсидии, пишет rns.online.

«Минфин не хочет поддерживать эту программу. Мы, Минпромторг и Минэкономики поддерживаем, Минфин ни в какую не хочет поддерживать эту программу», — сказал Топилин.

По его словам, Минтруд в понедельник внесет проект распоряжения в правительство с разногласиями. По данному вопросу будет созвано совещание у вице-премьера Ольги Голодец.

Глава АВТОВАЗа Николя Мор ранее выражал надежду, что решение правительства о выделении субсидий на поддержку занятости на предприятии может быть принято в ближайшие недели.

«Та поддержка, о которой говорил господин Топилин, как раз и есть та помощь, которая поможет привлечь других резидентов на территорию индустриального парка. Мы надеемся, что решение по такого рода поддержке может быть принято в ближайшие недели», — говорил он.