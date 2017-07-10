Каникулы с мобильным уклоном

В детских летних лагерях Самарской области стартовала новая серия уроков мобильной грамотности от компании «МегаФон». Первое занятие, в ходе которого отдыхающие школьники узнали о мобильной этике и правилах поведения в интернете, состоялось в лагере «Салют».

«Мобильные уроки» – многолетний совместный проект МегаФона и областного Департамента связи и информационных технологий Самарской области. Каждое лето «мобильные учителя» приезжают в детские лагеря, чтобы рассказать юным пользователям телеком-услуг об истории мобильной связи и дать советы о том, как использовать телефон с максимальной пользой и как уберечься от современных «цифровых» опасностей.

«Мобильная связь становится все более «молодой» – школьники начинают активно пользоваться смартфонами практически с первого класса. Чтобы они лучше ориентировались в цифровом мире и умели правильно реагировать, например, на кибер-угрозы, мы проводим уроки, в ходе которых дети учатся распознавать интернет-мошенников, ресурсы с вирусами или платным контентом, избегать прочих неприятностей. И, конечно, формируем навыки мобильной этики», – говорит директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

В течение лета уроки мобильной грамотности состоятся в ряде детских лагерей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Жигулевска.

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