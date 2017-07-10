Жителям региона приходят извещения от «приставов» с обещанием вскрыть дверь квартиры

На входных дверях жителей Самары появились извещения о том, что в квартирах подъезда проживают должники. В наклейке прописано, что «в случае неявки к судебным приставам-исполнителям в 3-дневный срок с момента обнаружения данного извещения жилое помещение может быть вскрыто без Вашего участия!».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информируют жителей губернии о том, что работники регионального ведомства не размещают подобных извещений.

Всю информацию о наличии или отсутствии задолженности по любым категориям исполнительных производств можно получить на официальном сайте УФССП России по Самарской области по ссылке в разделе «Банк данных исполнительных производств».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.07.2017 12:27 [296] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus