ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца, передает ТАСС.

Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком, говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечается в пресс-релизе, Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра".

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, напоминает регулятор.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка "Югра" приостановлены.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 24 июля.