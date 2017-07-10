Полицейские изъяли у 30-летней тольяттинки гашиш

На КПП в Комсомольском районе полицейские заметили гражданку, которая при виде людей в погонах начала подозрительно себя вести. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть женщину. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у подозреваемой сверток с веществом зелено-коричневого цвета.

Женщина была задержана, а результаты проведенного исследования показали, что изъятым веществом является гашиш массой 2,36 грамма, что относится к значительному размеру. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 30-летняя подозреваемая проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает облГлавк.

По признакам незаконного хранения наркотических средств в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские выясняют, откуда у женщины наркотик и для каких целей он предназначался.