Полицейские изъяли у 30-летней тольяттинки гашиш

На КПП в Комсомольском районе полицейские заметили гражданку, которая при виде людей в погонах начала подозрительно себя вести. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть женщину. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у подозреваемой сверток с веществом зелено-коричневого цвета.

Женщина была задержана, а результаты проведенного исследования показали, что изъятым веществом является гашиш массой 2,36 грамма, что относится к значительному размеру. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 30-летняя подозреваемая проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщает облГлавк.

По признакам незаконного хранения наркотических средств в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские выясняют, откуда у женщины наркотик и для каких целей он предназначался.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.07.2017 13:18 [65] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus