В Тольятти открыт венчальный храм Петра и Февронии Муромских (фото)

8 июля в Тольятти на площади пред Дворцом бракосочетания состоялось торжественное открытие венчального храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских и открытие духовно-просветительского центра «Семья, любовь и верность».

В храме будут совершаться регулярные богослужения, молебны, таинство венчания и крещения. Храм ежедневно открыт для всех горожан и гостей города, сообщает Служба по связям с общественностью Православной гимназии.

Чин Великого освящения храма совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. На открытии храма присутствовали представители губернской и городской власти, священничества, общественных организаций, городского сообщества.

Символично, что открытие венчального храма состоялось в День семьи, любви и верности и день памяти Святых Петра и Февронии. Новый венчальный храм и просветительский центр станут местом проведения таинств венчания и крещения, молебнов по случаю серебряных и золотых свадеб, других семейных торжеств, бесед с молодежью о миссии материнства и отцовства, здесь будут возноситься молитвы о сохранении и преумножении любви в браке.

Строительство венчального храма длилось 5 лет. В его создании приняли участие сотни неравнодушных тольяттинцев. Храм строился «всем миром» на пожертвования горожан, перечислялись также средства от множества благотворительных мероприятий и акций. Все работы по храму: строительство, отделка, изготовление иконостаса выполнены тольяттинскими мастерами. Иконы для необыкновенно красивого кружевного иконостаса написаны художником Виктором Берхом.

В 2015 году перед венчальным храмом был установлен памятник Святым Петру и Февронии Муромским в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», часть средств было выделено Правительством Самарской области. Теперь возле памятника располагается кованое деревце, на которое молодожены по традиции могут прикреплять замочки, символизирующие крепость брачных уз. Благоустраивается и площадь, которая в народе уже получила имя «Любви, семьи и верности», на ней появились скамейки. Будет тут, возможно, и скамья любви и примирения. Сам венчальный храм необыкновенно красив, белоснежен и своим изяществом, легкостью напоминает нежную непорочную невесту.

8 июля венчальный храм был освящен полным чином Великого освящения, необыкновенно красивое священнодействие с двумя крестными ходами, который совершил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий в сослужении тольяттинского духовенства. В дар Митрополиту Сергию была преподнесена икона «Ласкание Богородицы» с изображением семейства Пресвятой Богородицы. Служить в новом храме будут священнослужители Архиерейского подворья, настоятелем которого является протоиерей Димитрий Лескин.

По окончании богослужения на площади перед венчальным храмом прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности и открытию храма. Молодожены, которые в этот праздничный день регистрировали свой союз, танцевали прямо на площади перед храмом свадебный вальс, запускали в небо воздушные шары в виде белых голубей, вешали счастливый замочек на Дереве желаний, возлагали цветы к памятнику благоверным Петру и Февронии, фотографировались с почетными гостями и принимали многочисленные поздравления.