У Жигулевска полицейские задержали тольяттинку за незаконный вылов рыбы

Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции задержали 34-летнюю жительницу города Тольятти, подозреваемую в незаконной добыче рыбы.

Как сообщает облГлавк, женщина, находясь в запретной зоне Саратовского водохранилища, в местах нереста и миграционных путях к ним, используя рыболовную снасть, произвела незаконный вылов рыбы. Причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

По данным полицейских, подозреваемая, ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, официально нигде не работает.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», возбуждено уголовное дело. Выловленная рыба изъята сотрудниками полиции.