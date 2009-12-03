В России фигурантам дел о нарушении ПДД могут запретить водить до суда

Правительство РФ предлагает на время следствия лишать водительских прав фигурантов уголовных дел о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, сообщают "Известия", ссылаясь на поправки кабмина к законопроекту об альтернативных мерах пресечения.

В законе предлагается новая мера пресечения - "запрет определенных действий", предполагающий возможность запрещать фигуранту дела посещать определенные места или общаться с определенными людьми. Согласно законопроекту, такие дополнительные ограничения могут устанавливаться при избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Как отмечает издание, если поправки будут приняты, то запрет на вождение авто до суда станет еще одним ограничением, которое суд может назначать одновременно с залогом.

Предложение кабмина оформлено в виде поправок ко второму чтению законопроекта, дата которого пока не известна.