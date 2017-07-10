Пациент тольяттинского пансионата для ветеранов получил ножевое ранение лица

В воскресенье, 9 июля, в десятом часу вечера, по предварительным данным, в ГБУ СО "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" понадобилась помощь проживающему там 77-летнему Анатолию Б., получившему, предположительно, ножевое ранение в лицо с повреждением сосуда, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Источник в пансионате подтвердил корреспонденту Волга Ньюс, что пострадавший проживает в этом учреждении. После оказания медицинской помощи его на "скорой" увезли в больницу.

По данным оперативных структур, мужчина был доставлен в Медгородок, где есть отделение челюстно-лицевой хирургии.

По предположению источника, в пансионате для ветеранов Анатолий Б. мог получить ранение в лицо во время конфликта с одним из проживающих - 51-летним мужчиной. Эту версию косвенно подтверждают данные оперативного источника Волга Ньюс о том, что в то же время, что и Анатолию Б., в пансионате, предположительно, оказывалась медпомощь мужчине в возрасте около 51 года, у которого было повреждение руки.

В пансионате корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сейчас в их учреждении работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.