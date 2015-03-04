К концу недели в Самарской области ожидается повышение температуры

Погоду нашей области в первую половину рабочей недели по-прежнему будет формировать холодный заполняющийся циклон. Перемещаясь из районов Верхней Волги на Южный Урал, он принесет в наш регион дождливую прохладную погоду, местами с грозами, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Наиболее интенсивные дожди ожидаются во вторник. В последующие дни влияние циклона ослабеет и в конце недели, на фоне повышенного атмосферного давления, облака рассеются, дожди прекратятся и показания термометра вернутся к значениям характерным для июля.

Температура воздуха во вторник днем составит +18… +23 градуса, ночью +9… +14. В среду днем начнет повышаться и достигнет +27 градусов, а ночью до +16. Ветер северный 7-12 м/с.