Сегодня тольяттинцы выходят на «Семейные старты»

В Тольятти начинаются традиционные спортивно-массовое соревнования, которое каждое лето ждут спортивные семьи. «Семейные старты» проводятся в Автограде уже в 12-й раз.

Мероприятие, организуемое Управлением физической культуры и спорта мэрии г. о. Тольятти совместно с МБУС «Центр физкультуры и спорта г. о. Тольятти», включает в себя 17 отдельных стартов во всех районах города согласно графику проведения. Местом проведения являются спортивные площадки общеобразовательных школ, за исключением стадиона «Дружба» в микрорайоне Шлюзовой.

В соревнованиях участвуют дети любого возраста вместе с родителями, бабушками или дедушками. В зависимости от количества взрослых и возраста детей – до 9-ти либо до 14-ти лет, семейные команды выступают в четырех различных категориях. Программа включает в себя три вида соревнований: «Семейная эстафета», «Попади в цель» и «Дартс». Каждый этап сопровождается веселой детской спортивной музыкой. Это прекрасный семейный отдых со спортивным уклоном!

По традиции открытие состоится 11 июля на территории школы № 66 в Автозаводском районе, сообщает

Каждый понедльник-четверг в течение месяца в городе будет проводиться соревнования. Ближайшее состоится 12 июля на спортплощадке гимназии № 9 (ул. Голосова, 34), а 13 июля «Семейные старты» пройдут на территории школы № 93 (ул. 40 лет Победы, 10). Все соревнования предварительного этапа будут начинаться в 18 часов. Участников ждут призы, подарки, море отличного настроения!

Впервые финал «Семейных стартов-2017», куда отберутся лучшие команды по итогам предварительного этапа на каждом объекте проведения, состоится во Всероссийский День физкультурника, 12 августа 2017г. в ФОК «Труд».