Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности

В связи с непрекращающимися осадками, приток воды к створу Жигулевской ГЭС держится на высоком уровне. По состоянию на 10 июля его величина составила 12 805 м3/с.

Величина холостого сброса через Жигулевский гидроузел за 9 июля составила 3894 м3/с, общий среднесуточный расход (расход через турбины ГЭС плюс холостые сбросы) – 12 906 м3/с, отметка уровня воды верхнего бьефа на 08:00 у плотины гидроузла 10.07.2017 – 53,26 м, нижнего бьефа у здания ГЭС –31,25 м. Такой уровень пропуска воды не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению, сообщили в пресс-службе «РусГидро».

Подобную ситуацию специалисты наблюдали в 1994 году. Тогда приточность снизилась лишь в конце августа, что позволило полностью прекратить холостые сбросы через водосливную плотину только 5 сентября.

«По прогнозам Росгидромета, в июле 2017 года уровень приточности превышает норму в более чем в два раза, так что серьезного уменьшения расхода воды в нижний бьеф Жигулевской ГЭС в ближайшее время не будет. Гидростанция работает в штатном режиме, сооружения и оборудование в условиях затянувшегося паводка функционируют надежно. Непрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки, персонал оперативно реагирует на изменение ситуации», - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.