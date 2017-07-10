Тольяттинцы стали лидерами конкурса среди водителей автобуса

В Тольятти 6 и 7 июля прошел XVI областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В конкурсе приняли участие команды от городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Отрадный и муниципального района Кинельский. Всего в соревнованиях участвовали 24 водителя.

Участники конкурса соревновались в искусстве вождения на автобусах ЛИАЗ, МАЗ, ПАЗ и Форд, а также проверяли знания правил дорожного движения. Уже третий год, как в соревнованиях участвуют автобусы, работающие на компримированном природном газе.

Команды из г.о. Тольятти стали победителями конкурса в командном зачете на автобусах ЛИАЗ и МАЗ (МП г.о. Тольятти «Тольяттинское ПАТП №3). В командном зачете на автобусах ПАЗ победителем стало МУП «Сызранское ПАТП». В командном зачете на автобусах Форд лидировали чапаевцы. Первое место заняла команда МУП «Чапаевсктранссервис», второе – ООО «РУС-АВТО» (г.о. Чапаевск). В личном зачете лидерами по количеству победителей в скоростном маневрировании и знании правил дорожного движения стали водители из Тольятти. Также первые места в личном зачете завоевали водители из городских округов Чапаевск и Сызрань, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победители областного конкурса примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.

Водитель МП г.о.Тольятти «Тольяттинское ПАТП №3» Лябаев Павел Александрович набрал наибольшее количество баллов в личном зачете и будет представлен к награждению Губернатором Самарской области в номинации «Лучший водитель автобуса» отраслевого трудового конкурса «Профессионал года» по направлению «Транспорт».