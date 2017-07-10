Валентина Матвиенко предложила альтернативу общежитиям

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что такой формат жилья, как общежитие, давно себя изжил, и его надо заменять другими, хорошо зарекомендовавшими себя программами улучшения жилищных условий. Такое мнение она высказала в понедельник на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совфеде, сообщает ТАСС.

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор, к сожалению, это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится рабом ситуации - не может продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - сказала Матвиенко.

Она также заявила, что "неважно" относится к идее молодых парламентариев выйти с законодательной инициативой о разрешении строительства частных общежитий.

"Давайте откажемся от общежитий, и не надо искать законодательного закрепления этой устаревшей формы. Есть масса других возможных вариантов для молодежи и студентов. Это и молодежные кооперативы, и такие дома с квартирами-студиями для начинающих молодых семей и студентов. Такие проекты должны реализовываться при поддержке властей - региональных, муниципальных, и чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это его собственность", - сказала спикер.

По ее словам, пусть это будут небольшие квартиры, но "для начала это неплохо, потом он заработает, продаст эту квартиру, вложит в большую".