Хоккейная «Лада» вышла на лед

Сегодня хоккеисты "Лады" провели первую ледовую тренировку.

Команда поделилась на две группы, часть игроков работала под руководством Артиса Аболса на льду, а другая занималась в зале с Василием Коноваловым. После вторая группа вышла на ледовую площадку, а первая отправилась работать над физикой. Пресс-служба клуба опубликовала составы обеих групп:

Первая группа
Вратари: Иванников, Лазушин
Белые: Белоусов - Зернов - Скороходов, Сотниекс - Гуркин
Синие: Валуйский - Мастрюков - Ахметов, Сухих - Костромитин
Красные: Сулейманов - Поляничев - Дрожжин - Рахимуллин, Дьяков - Давыдов

Вторая группа
Вратари: Исаев, Никоноров
Белые: Бочаров - Стрельцов В. - Стрельцов А., Воробьёв - Семёнов
Синие: Жарков - Кокшаров - Рукин, Ежов - Маленьких
Красные: Сулейманов - Поляничев - Дрожжин - Рахимуллин, Жлоба - Моренец
  1. Спорт
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  3. 10.07.2017 19:03 [68] (0)
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