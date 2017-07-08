Хоккейная «Лада» вышла на лед

Сегодня хоккеисты "Лады" провели первую ледовую тренировку.

Команда поделилась на две группы, часть игроков работала под руководством Артиса Аболса на льду, а другая занималась в зале с Василием Коноваловым. После вторая группа вышла на ледовую площадку, а первая отправилась работать над физикой. Пресс-служба клуба опубликовала составы обеих групп:

Первая группа

Вратари: Иванников, Лазушин

Белые: Белоусов - Зернов - Скороходов, Сотниекс - Гуркин

Синие: Валуйский - Мастрюков - Ахметов, Сухих - Костромитин

Красные: Сулейманов - Поляничев - Дрожжин - Рахимуллин, Дьяков - Давыдов

Вторая группа

Вратари: Исаев, Никоноров

Белые: Бочаров - Стрельцов В. - Стрельцов А., Воробьёв - Семёнов

Синие: Жарков - Кокшаров - Рукин, Ежов - Маленьких

Красные: Сулейманов - Поляничев - Дрожжин - Рахимуллин, Жлоба - Моренец