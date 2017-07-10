Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работнику тольяттинской компании

Прокуратура Автозаводского района провела проверку по обращению гражданина соблюдения его трудовых прав ООО «Крумб-Сервис».

Установлено, что с сентября 2016 года по апрель 2017 года ему  не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила не менее 27000 рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

По результатам их рассмотрения в отношении директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), сообщили в прокуратуре региона.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.07.2017 18:45 [96] (0)
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